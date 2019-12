Por conta dos festejos natalinos e de final de ano, a Prefeitura Municipal de Lagarto decretou ponto facultativo para os expedientes dos dias 24 e 31 de dezembro, no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública.

Estão excluídos da aplicação do decreto o funcionamento de órgãos e entidades prestadoras de serviços essenciais ou que não possam sofrer solução de continuidade.

Expectativa

Com as festividades se aproximando, na próxima sexta-feira, 20, a Prefeitura promete iniciar o pagamento do 13º salário dos servidores, enquanto no próximo dia 30 será realizado o pagamento do salário do mês de dezembro.

Segundo a Prefeitura de Lagarto, o pagamento integral do 13º mais o salário do mês de dezembro vai representar uma injeção na economia de lagartense mais de R$ 18 milhões. “Isso representa o aquecimento da Economia do Município e o crescimento do comércio local”, afirma o Município.

Comércio aquecido

E por falar em aquecimento do comércio, pelos cálculos aproximados da projeção nacional, a FCDL projeta que, pelo menos mais 10% população sergipana economicamente ativa se dirija às compras nas mais variadas formas de varejo, comércios de rua – Centros comerciais – pelos shoppings centers e ou pela internet, que cresce a cada dia.

Já em Lagarto, o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Charles Brício, afirma que o crescimento das vendas será de 7% a 8%, se comparado ao mesmo período do ano passado.