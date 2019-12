Na próxima quinta-feira, 19, os Postos Eleitorais dos municípios de Riachuelo, Frei Paulo, Pacatuba, Poço Verde, Itabaianinha e Cedro de São João encerrarão as suas atividades em definitivo.

A informação foi confirmada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE), que destacou que a medida decorre de restrições orçamentárias para a Justiça Eleitoral no ano de 2020.

Diante disso e da chegada do ano eleitoral, o TRE/SE orienta aos eleitores de tais municípios a se dirigirem aos “Postos de Atendimento até a data acima destacada a fim de, se for o caso, adiantar e regularizar questões referentes ao título eleitoral, evitando, assim, terem que se deslocar para as sedes das Zonas no próximo ano”.

Contudo, para amenizar os efeitos da medida, o TRE/SE acrescentou que de janeiro a maio de 2020, com vistas ao fechamento do cadastro eleitoral, por conta das Eleições Municipais, haverá Atendimento Biométrico Itinerante nos municípios em que as atividades dos postos foram encerradas.

Cabe destacar que há três anos o Cartório Eleitoral de Poço Verde foi rebaixado a Posto de Atendimento Eleitoral, em decorrência de uma portaria assinada pelo então presidente do Tribunal Superior (TSE), ministro Gilmar Mendes, que extinguiu inúmeras zonas eleitorais em boa parte dos estados. Na época, ficou decidido que o posto funcionaria por mais três anos, prazo este que encerra no próximo dia 19.