Com exceção dos servidores da Educação, os demais servidores do Estado já podem recorrerem ao Banco do Estado de Sergipe (Banese) para tomarem um empréstimo e assim receberem o 13° salário. A possibilidade foi confirmada pelo governador Belivaldo Chagas, no programa Papo Reto, da semana passada.

Segundo o Estado, o requerimento da linha de crédito ocorrerá nos moldes dos anos anteriores. Para se ter uma ideia, somente em 2018, dos 60 mil servidores ativos, inativos e pensionistas, 50 mil acessaram o Banese para o recebimento da gratificação natalina e 10 mil optaram por não recorrer ao banco e receberam de forma parcelada.

Além disso, por meio de comunicado, o Banese informou que está disponibilizando desde o último sábado (14) uma linha de crédito exclusiva para adiantamento das parcelas do 13º salário. Nela, as condições de crédito são diferenciadas e ideais para quem deseja sanar necessidades e imprevistos.

“A contratação pode ser feita através dos caixas eletrônicos, Internet Banking, aplicativo e agências do Banese em todo o Estado”, informa Maraiza Cruz Sá, superintendente de Crédito do Banese.