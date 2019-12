A Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) divulgou edital de inscrição para processo seletivo destinado ao preenchimento, por transferência interna, de 1.056 vagas ociosas para ingresso no primeiro período letivo regular de 2020. Há vagas para 75 cursos em todos os campi

Para o campus de Lagarto, são 10 vagas para os cursos de Enfermagem (10); Farmácia (01); Fisioterapia (05); Fonoaudiologia (05); Medicina (10); Nutrição (02); Odontologia (01); Terapia Ocupacional (10); totalizando 44 vagas.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo Sigaa, a partir do Portal do Discente, com início nesta terça, 17, e término às 23h59 de 7 de janeiro de 2020. O resultado preliminar sai em 9 de janeiro no site da Prograd, com prazo para recursos nos dias 9, 10 e 13 do mesmo mês.

Para mais informações, confira o edital de transferência interna.

Transferência externa

Ainda de acordo com a Prograd, a previsão é que o edital do processo seletivo de transferência externa seja lançado em 29 de janeiro para ingresso no período 2020.1.