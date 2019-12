Com uma demanda sempre crescente, os hospitais regionais gerenciados pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) receberam 3.530 pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) no fim de semana. E novamente o Regional de Itabaiana, fincado no Agreste sergipano, contabilizou maior número de atendimentos: 806, dos quais 437 foram realizados pela clínica médica, 104 pela ortopedia, 81 pela pediatria e 147 pela sala de sutura. Além disso, foram feitas também 37 consultas em ambulatório.

Na região Centro-Sul do Estado, o Hospital Universitário de Lagarto atendeu a 416 pacientes que passaram pela classificação de risco. Do total, 291 foram de pouca urgência; 22 não eram urgentes; 14 eram muito urgentes; 88 eram urgentes; e ainda houve o registro de uma emergência.

Em Propriá, na região ribeirinha de Sergipe, o hospital regional registrou 680 atendimentos, assim distribuídos: 340 na clínica médica, 171 na pediatria; 63 na clínica cirúrgica; 75 na ortopedia e 31 na obstetrícia. No Sertão, o Regional de Nossa Senhora da Glória recebeu 456 pacientes e destes, 324 foi atendido no consultório adulto e 77 no pediátrico. A obstetrícia somou 22 usuárias e a sala de procedimentos computou 33 atendimentos.

No Sul do Estado, o Hospital Regional de Estância recebeu 604 usuários, encaminhando para a clínica médica 336 pacientes, para a clínica cirúrgica 69, enquanto a pediatria respondeu por 159 pacientes e a ortopedia, 40. O regional de Nossa Senhora do Socorro, na Grande Aracaju, realizou 568 atendimentos, com destaque para a clínica médica, que respondeu por 469 pacientes, enquanto a pediatria contou 63 usuários e a obstetrícia, 36.

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde