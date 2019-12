O Instituto de Prevenção Anna Hora Prata, filial do Hospital de Câncer de Barretos – Hospital de Amor está sorteando uma cesta de natal para as mulheres que realizarem os exames de Mamografia ou Papanicolau (Exame de Lâmina), neste mês de dezembro.

A ação tem o objetivo de fomentar a prevenção de doenças no público feminino. Por isso, o Instituto destacou que no Hospital de Amor os mencionados exames não necessitam de encaminhamento. “É de graça e tem o ano todo”, observou o Instituto de Prevenção.

Cabe destacar que as mulheres com idades entre 40 e 69 anos já podem realizar a sua mamografia. Enquanto aquelas com idades entre 25 e 64 anos estão dentro da faixa etária do público que já pode fazer o exame de lâmina.

Para realizá-los no Instituto de Prevenção Anna Hora Prata, as mulheres interessadas devem apresentar o CPF, RG original, comprovante de residência e cartão SUS, de segunda a quinta, das 08h às 18h, e na sexta, das 07h às 17h.