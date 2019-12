Intensificar ações de promoção da saúde frente à demanda por atendimento a usuários de baixa complexidade, através da implantação do serviço “fast track”. Esse é um dos objetivos do acordo de cooperação técnica estabelecido entre o Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS) e a Prefeitura Municipal de Lagarto, na manhã da última terça-feira, 17, no Campus UFS Lagarto, compreendendo também atendimento médico geral e especializado, e a realização de exames laboratoriais e de imagem na unidade hospitalar.

A expressão inglesa “fast track”, quando utilizada no âmbito da saúde, indica algo a ser feito por uma via mais rápida, por um caminho mais simplificado. Nesse sentido, o termo de cooperação prevê a disponibilização de quatro médicos vinculados à Secretaria Municipal de Saúde de Lagarto para realização de plantões diurnos de 12 horas no HUL, às segundas, terças, quintas e sextas-feiras, voltados para o atendimento de pacientes de baixa complexidade.

“Essa parceria, através do Programa Mais Saúde, reflete o entendimento de que a Rede de Atenção à Saúde deve ser composta, cuidada e potencializada pelos diversos entes que a compõe”, ressaltou o superintendente do HUL, professor Manoel Cerqueira Neto. “Com isso, busca-se concretamente a melhoria da oferta de saúde à população, em todos os seus níveis”, completou.

“Na verdade, isso tudo é em prol da nossa população e nesse sentido a gente precisa avançar ainda mais em ações e iniciativas como esta, até que a Saúde fique bem, até que tenhamos um atendimento público mais resolutivo e em favor de todos”, ressaltou, por sua vez, a prefeita Hilda Ribeiro.

Para a pró-reitora de Extensão e Assuntos Comunitários, Alaíde Hermínia, o fortalecimento da saúde tem que vir através de organização e parcerias. “Daí a importância dessa integração entre uma instituição de ensino, um hospital e a rede de atenção básica, através do Município”, destacou, na oportunidade representando o reitor Angelo Antoniolli.

“Estou muito feliz em participar desse momento, que é importantíssimo para a nossa cidade, quando a Prefeitura de Lagarto e o HUL se unem para trazer mais benefícios para a população”, enfatizou Polyana Ribeiro, secretária municipal de Saúde. “É uma perspectiva muito positiva poder ampliar a parceria com o HUL, com a contração desses profissionais”, disse.

Presentes também no evento, a diretora do Campus UFS Lagarto, professora Dra. Adriana Carvalho; o gerente de Atenção à Saúde do HUL, Érico de Pinho; o gerente Administrativo do hospital, Luiz Marcos; o secretário municipal de Meio Ambiente, Aloísio Andrade; e colaboradores e gestores da universidade, unidade hospitalar e Prefeitura Municipal.

A iniciativa otimizará o atendimento de porta dos pacientes classificados como “pouco urgente” ou “não urgente” (classificados pelo protocolo de Manchester, segundo a gravidade de cada caso, como azuis e verdes), aumentando a resolutividade na prestação de serviço para esse público específico e possibilitando em consequência uma melhor assistência para os pacientes de maior gravidade dentro da unidade hospitalar.

O HUL é vocacionado e referência em atendimento de Urgência e Emergência na Região Centro Sul de Sergipe. O hospital realiza uma média de 5.000 atendimentos/mês no pronto atendimento da unidade hospitalar.