Foi anunciada na última terça-feira, 17, a programação do Festival de Verão 2020 que será realizado em Aracaju, na Orla da Atalaia. O evento, que acontece entre os dia 1º e 2 de janeiro, contará com shows de Diogo Nogueira, Paralamas do Sucesso e Grupo Ira.

Além disso, uma Arena Multicultural será montada na Passarela do Caranguejo, das 16h às 20h, com feirinhas criativas, intervenções artísticas, espaços para diálogos criativos e oficinas culturais.

Também haverá programação voltada para atividades esportivas, como lutas, Futevôlei, Vôlei de Praia, Funcional, jogos de tabuleiro, entre outros, nas praias da Aruana, Cinelândia e Orla Pôr do Sol, com o objetivo de envolver tanto a população local quanto visitantes.

Confira abaixo a programação musical:

Dia 1º de janeiro

21h – The Baggios

22h30 – Cordel do Fogo Encantado

0h – Paralamas do Sucesso

1h30 – Banda Reação

Dia 2 de janeiro