O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC) divulgou o resultado do indicador de qualidade do Ministério da Educação, segundo o qual, a Universidade Federal de Sergipe (UFS) obteve conceito 4 no Índice Geral de Cursos (IGC).

A escala vai de 1 a 5, sendo que os conceitos 1 e 2 são considerados insuficientes. De acordo com um levantamento realizado pelo UOL, a maior parte das universidades (63,6%) se concentram no conceito 3.

Ainda segundo o portal, apenas 42 entre 2.052 instituições de ensino superior de todo o país – o que corresponde a um percentual de 2% – atingiram o conceito máximo (5) do IGC. Os dados são de 2018.

Além disso, das 266 instituições que tiveram desempenho considerado insuficiente, apenas 10 são públicas – sendo duas estaduais e oito municipais. Nenhuma delas é federal.

O IGC avalia a qualidade de instituições que oferecem cursos de graduação e pós-graduação.

Para o cálculo do IGC, é utilizada a média do CPC nos últimos três anos, além das notas dos programas de mestrado e doutorado a partir de dados da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e da distribuição dos alunos nos diferentes níveis de ensino -graduação, mestrado ou doutorado.

EaD da UFS é nota máxima em avaliação de recredenciamento

A UFS também se destaca quando são levados em consideração os cursos ofertados pelo Centro de Educação Superior a Distância (Cesad). A universidade alcançou a nota máxima (5) em avaliação de recredenciamento realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC).

O Cesad oferece 11 cursos (dez de licenciaturas e um de bacharelado) em 13 polos, sendo um deles na Colônia Treze, em Lagarto. A comissão esteve na UFS entre os dias 11 e 14 de novembro para verificação de diversos aspectos, como as condições do ensino, pesquisa e extensão.

Kleber Fernandes, integrante da Coordenação de Planejamento e Avaliação Acadêmica da UFS (Copac) conta que na dimensão 2 (Planejamento e avaliação institucional) a nota foi 3.6 e, na 3 (Desenvolvimento institucional), a nota foi máxima: 5. Já no eixo 4 (Políticas acadêmicas), 4.92, no 5 (Políticas de gestão), 4.38, e Infraestrutura, 4.62. A dimensão 1 é a análise preliminar, explica.

“A universidade tem mostrado, nos últimos 15 anos, a cada ano, de forma crescente, que todos os recursos são revertidos de forma cada vez mais eficiente para população, tanto para os alunos que têm possibilidade de estarem aqui presencialmente, quanto para os que estudam na modalidade a distância”, afirma Fernandes.