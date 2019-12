Depois do sucesso que foi a sua primeira edição, nesta sexta-feira, 20, será a vez do povoado Tanque Novo receber a caravana Riachão Cidadã, desenvolvida pela Prefeitura Municipal de Riachão do Dantas.

A iniciativa tem o objetivo de aproximar os serviços públicos municipais da população. Por isso, na mencionada data, a caravana estará na Escola Municipal Padre Ezaú, das 8h às 13h.

“Vai ter atendimento médico, aferição de pressão, testes rápidos, atividade física, serviços essenciais da secretaria de Assistência Social, Educação, e de toda administração municipal”, garantiu o Município.