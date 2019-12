Na última quarta-feira, 18, o pleno do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE) aprovou, por maioria dos votos, o reajuste de 3,5% nos vencimentos de servidores efetivos e comissionados.

Com a aprovação, o texto seguirá para a apreciação dos deputados estaduais na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) para a posterior sanção do governador Belivaldo Chagas.

“O reajuste aprovado para a data-base, que é janeiro, ficará acima do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que em 2019 foi calculado em 3,37%”, comemorou o TJSE. Uma vez que o INPC serve de base para os reajustes salariais de forma geral.

Entretanto, a medida não agradou a categoria. Uma vez que, de acordo com o Sindjus, o reajuste não é capaz de repor as perdas salariais acumuladas nos últimos anos, avaliadas em 7% e sequer cobre a inflação acumulada nos últimos 12 meses.

À imprensa, o coordenador do Sindijus (Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Sergipe), Alexandre Rollemberg, afirmou que índice definido pelos desembargadores, “não muda o cenário de desvalorização da carreira dos trabalhadores, que continuam recebendo um dos piores salários entre os judiciários do Brasil”.