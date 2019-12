Para comemorar a chegada de 2020, a Prefeitura Municipal de Simão Dias preparou uma programação com queima de fogos e apresentações artísticas.

O Réveillon do Povo terá início às 00h com show pirotécnico e, em seguida, apresentações com as bandas Samba Coincidência e Elton Motta, na Praça Vicente Ferreira de Souza (Praça de Eventos).