Por indicação da conselheira Suzana Azevedo, o pleno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) aplicou uma glosa de R$ 1.776,24 e multa de 10% sobre esse valor ao ex-presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Riachão do Dantas, José Nildes dos Santos.

De acordo com o Tribunal de Contas do Estado, a medida foi tomada durante a sessão plenária da última quinta-feira, 19. Na ocasião, por unanimidade, os conselheiros julgaram como irregulares as Contas Anuais da Câmara de Riachão do Dantas, referentes ao exercício 2012.

Segundo informações, durante o seu mandato de vereador, José Nildes enfrentou problemas com o TCE, devido ao aluguel de um automóvel. No entanto, não conseguimos estabelecer contato com o ex-presidente da Câmara Municipal de Riachão do Dantas.

Cabe destacar que o instituto da glosa, na administração pública, tem o objetivo de repor algum prejuízo causado ao erário.