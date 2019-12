A Gerência de Ensino e Pesquisa do Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS), em parceria com o Instituto do Coração (InCor), realizaram o curso Suporte Avançado de Vida em Cardiologia (ACLS), capacitando 14 enfermeiros e médicos da unidade hospitalar para o atendimento de parada cardiorrespiratória, segundo os protocolos internacionais.

Também foi oferecido e realizado o curso “Instructor” em ACLS, para profissionais do HUL que serão multiplicadores dos conhecimentos adquiridos. O objetivo é avançar para tornar o HUL-UFS local de treinamento em Suporte Avançado de Vida, acreditado pela American Heart Association (AHA). Os cursos foram realizados no Centro de Simulações e Práticas, localizado no Campus UFS Lagarto.

O curso ACLS (Suporte Avançado de Vida em Cardiologia) é um conjunto de protocolos destinados ao tratamento de pacientes que apresentam emergências médicas graves, como parada cardíaca, acidente vascular encefálico, infarto agudo do miocárdio, e outras emergências cardiovasculares com risco de morte, utilizando, entre outras estratégias, a simulação clínica.

“A simulação clínica é uma estratégia utilizada em centros de simulações para o desenvolvimento de competências essenciais para a formação e treinamento dos profissionais da área de saúde”, enfatiza o professor Fernando Every, gerente de Ensino e Pesquisa do HUL.

“O Centro de Simulações da UFS/ HUL tem propiciado o treinamento de profissionais do HUL/Ebserh, médicos residentes, estudantes de medicina, enfermagem e outros cursos da saúde da UFS Lagarto, o que implica numa melhora na formação dos profissionais e dos futuros profissionais, e no cuidado ao paciente”, destaca Fernando Every.

Centro de Simulações e Práticas

Após o término do processo de certificação, o HUL estará habilitado para capacitar em ACLS seus colaboradores, comunidade acadêmica e profissionais de saúde do Estado. “Esse curso de capacitação é um avanço para o Centro de Simulações e Práticas do HUL e da Universidade Federal de Sergipe em Lagarto”, observa Thiago Pimentel, responsável pela Unidade de Gerenciamento de Atividades de Graduação e Ensino Técnico da unidade hospitalar.

Para Andrei Catarino, um dos instrutores do curso de ACLS do InCor, a importância do treinamento está em melhorar a organização da equipe e do atendimento. “Aumentando a chance de sobrevivência diante de uma parada cardíaca, de um enfarto, de uma arritmia, por exemplo”, explica.

Andrei Catarino destacou a iniciativa da unidade hospitalar e da instituição de ensino em proporcionarem esse tipo de conhecimento e prática no HUL-UFS Lagarto. “É uma iniciativa excelente”, destacou. “Temos aqui alunos de vários cursos da área de saúde e isso traz uma segurança para o profissional que sai para o mercado para atuar em UBS, resgate, hospital, por estar muito mais preparado para lidar com essas emergências”, disse