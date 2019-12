O Governo do Estado vai pagar nesta sexta-feira (20), o 13º salário dos servidores ativos da Educação de forma integral. No total, serão pagos, de forma direta, 14.414 servidores vinculados à rede estadual de ensino.

Para os demais servidores públicos estaduais, aposentados e pensionistas, o 13º salário já está disponível através de operação de crédito no Banco do Estado de Sergipe (Banese) desde o último sábado (14). Até o momento, cerca de 34 mil servidores já acessaram o benefício, o que representa um incremento à economia sergipana de cerca de 130 milhões de reais.

“É um esforço que estamos fazendo para, além de garantir o pagamento dos servidores, aquecer a economia”, destacou o governador Belivaldo Chagas. No total, considerando o pagamento da folha do mês de novembro, do décimo terceiro e o pagamento da folha do mês de dezembro para parte dos servidores até o final deste mês, o Governo do Estado está injetando na economia sergipana cerca de R$ 520 milhões.

Fonte: Governo de Sergipe