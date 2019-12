No Próximo sábado(21), o Museu da Gente Sergipana encerra sua programação natalina com mais shows, além das atrações que há uma semana divertem e fazem o público recordar os antigos natais. O parque de diversões, a feirinha, o museu para visitação, o presépio e a roda gigante funcionarão das 16h às 22h, mas dessa vez ao som de uma grande mistura musical.

Este ano a programação se estendeu para a Praça Camerino, onde um parque de diversões está instalado. As apresentações musicais acontecerão no estacionamento do museu, a partir das 18h, com o concerto natalino da Orquestra Jovem de Sergipe e as participações especiais de João Ventura e Saulo Ferreira. A Orquestra Jovem de Sergipe é um projeto de iniciação e aprimoramento musical realizado com crianças, adolescentes e jovens dos bairros Santa Maria e 17 de Março.

Em seguida, às 19h, o Pastoril de Forges, do município de Japaratuba, fará apresentação. O pastoril é uma manifestação popular inspirada nos autos natalinos para celebrar o nascimento de Jesus. Às 20h, a banda Clube do Rei subirá ao palco para cantar clássicos inesquecíveis da fase de ouro do cantor Roberto Carlos, contemplando os álbuns lançados entre 1963 e 1977.

Outra manifestação da cultura popular pertencente ao ciclo natalino é o Reisado, que será apresentado às 21h30 pelo grupo Estrelinha do Nordeste, de Aracaju. E para encerrar a programação, às 22h a banda The Baggios levará até o público timbres clássicos e a mescla dos riffs blueseiros com o peso do rock setentista e a música brasileira. A banda criada em 2004 na cidade de São Cristóvão vem colecionando elogios pelo mundo como uma das mais inventivas da atualidade.

A programação do Natal da Gente Sergipana é gratuita e para todos os públicos. Para mais informações, acessar as redes sociais do Museu da Gente Sergipana ou pelo telefone do Instituto Banese (79) 3218-1551.

Fonte: Governo de Sergipe