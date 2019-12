O Estádio Estadual Albano Franco, em Simão Dias, será a casa do Lagarto durante a disputa do Campeonato Sergipano 2020, já que o Estádio Paulo Barreto de Menezes, popular Barretão, está passando por reformas desde julho do ano passado.

Por isso, a diretoria do alviverde decidiu realizar reparos na casa provisória da equipe durante o estadual, com foco na recuperação do gramado, pintura dos vestiários, arquibancada, cabines de imprensa e faixada. Vale lembrar que o Lagarto já utilizou o estádio de Simão Dias no estadual de 2015.

Na última quinta-feira, 19, o presidente da Federação Sergipana de Futebol (FSF), Milton Dantas, juntamente com o presidente do Verdão, Robson Santos, realizaram uma vistoria na praça esportiva. Essa foi a segunda inspeção ao local, já que a primeira ocorreu há cerca de um mês.

Estádio Barretão

A última partida oficial do Lagarto em seu estádio ocorreu no dia 24 de março de 2018, quando a equipe venceu o Olímpico por 2 a 1, na penúltima rodada do hexagonal do Campeonato Sergipano.

No dia 6 de julho foi assinada a ordem de serviço, por meio do Governo do Estado, para o início dos reparos na praça esportiva. O projeto, que recebeu o investimento de R$ 3 milhões através de emenda parlamentar do deputado federal Fábio Reis (MDB), prevê pavimentação, seguindo as leis de acessibilidade, reparos na arquibancada, instalação de sistema de drenagem, hidráulico e elétrico, construção de um posto médico e um posto policial, além da colocação de novos refletores.

A previsão é que o estádio seja reinaugurado no início do ano.