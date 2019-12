Uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Lagarto com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) beneficiará 300 famílias de assentados no Município.

A colaboração viabilizou o Projeto de aplicação de crédito nas Modalidades Fomento e Fomento Mulher, dentro do modelo de investimento de recursos definido no Decreto 9.424/2018.

Na prática, isso significa uma espécie de empréstimo para o trabalhador rural viabilizar projetos produtivos de promoção da segurança alimentar e nutricional e de estímulo à geração de trabalho e renda. Os benefícios, de origem federal, são de R$ 5.000 para as mulheres e até R$ 6.400 para os homens, que que pode ser dividido em duas operações de até R$ 3,2 mil por família assentada, no caso do Fomento.

“O diferencial é que neste empréstimo o beneficiário tem um perdão de 80% e ainda tem o prazo de 12 meses para quitar apenas 1.600,00. No caso das mulheres elas só pagam R$ 1.000, o que representa apenas 20% do crédito. A obrigação de cada beneficiário é abrir uma conta no Banco indicado que todo o valor seja aplicado no projeto”, explicou o secretário da Agricultura Fábio Frank.

O secretário destaca também um importante detalhe decorrente da parceria com a Prefeitura. É que desta vez não haverá mais participação dos chamados atravessadores, profissionais que eram exigidos pelo convenio o que representava um desconto de até 4% do valor que eles recebiam.

Já o engenheiro agrônomo Valdson Soares, um dos responsáveis pelo projeto em Lagarto, destacou que a Secretaria Municipal da Agricultura e do Desenvolvimento Rural (Semagri) visitou 13 assentamentos para avaliar as principais necessidades de cada família apta a receber o benefício para que os próprios futuros beneficiários pudessem escolher o ramo que mais lhe seria adequado.

Outra diferença, já que os projetos passados obrigavam o produtor a aceitar e investir em um ramo específico, sobre o qual, muitas vezes, ele não tinha qualquer esclarecimento.

Os cadastros foram efetuados na última quinta e sexta-feira na sede da secretaria. Ainda de acordo com o secretário, após a assinatura dos contratos com os beneficiários considerados aptos, o Incra autoriza o Banco do Brasil a creditar o valor referente à modalidade solicitada, com movimentação feita por meio de cartão magnético individual, em nome da mulher (se for casal), sendo o mesmo válido para todas as modalidades.