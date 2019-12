Na tarde da última sexta-feira, 20, o Estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana, sediou a grande final do Campeonato Sergipano de Futebol Sub-17. Na ocasião, o Confiança venceu o Lagarto FC por 5 a 4 nos pênaltis e conquistou a competição.

De acordo com a Federação Sergipana de Futebol, durante o tempo regulamentar, os dois times investiram na marcação forte, tanto que os gols somente saíram depois dos primeiros 45 minutos.

A equipe do Lagarto foi para cima e após boa jogada do atacante Neto, o alviverde conseguiu balançar as redes. Com o placar adverso, os atletas do Confiança pressionaram e de pênalti Caio empatou para o time azulino. Com o empate no tempo normal, a decisão foi para os pênaltis.

Durante as cobranças, o Lagarto perdeu a competição depois de desperdiçar a última cobrança. Com isso, o Confiança levou para casa o troféu de campeão que leva o nome do ex-goleiro e presidente dos sindicatos dos ex-atletas profissionais de Sergipe, Carlos dos Santos Souza (Memera). Além de uma vaga na Copa do Brasil SUB-17 de 2020.