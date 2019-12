A Prefeitura de Riachão do Dantas vem contribuindo para o desenvolvimento social e cultural da cidade, com o único objetivo de promover a valorização do ser humano. Esse papel está sendo cumprido através do projeto Riachão Cidadã, que em um mês já beneficiou duas comunidades. Ontem, 20, Tanque Novo foi o segundo povoado contemplado pelo projeto.

Visando a qualidade de vida da comunidade, a Prefeitura de Riachão do Dantas, em parceria com outras secretarias, promoveu ações coletivas exclusivamente para o bem estar dos moradores do município. Tanque Novo recebeu a ação da Prefeitura com muito entusiasmo ao comparecerem a Escola Municipal Pe. Ezaú Barbosa de Souza para aproveitar as atividades.

O projeto Riachão Cidadã consiste em garantir o bem estar e saúde do povoado Tanque Novo, e isso foi feito através de teste rápido, consulta médica, atualização do Cartão SUS, atividades recreativas, corte de cabelo, busca ativa, atividades educacionais, reposição de lâmpadas, capinagem, visitas aos agricultores e muito mais.

Com o crescimento alcançado, a gestão municipal pretende continuar o projeto Riachão Cidadã em 2020, após as festividades de final de ano. A prefeitura municipal planeja levar o projeto para diversas comunidades do município.