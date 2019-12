Neste mês, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap) divulgou uma lista com os nomes dos 100 deputados e senadores mais influentes no Congresso Nacional em 2019. Nela, a bancada sergipana aparece representada pelo deputado Laércio Oliveira (PP) e pelo senador lagartense Rogério Carvalho (PT).

Segundo informações,a classificação dos 71 deputados e 29 senadores adotou critérios qualitativos e quantitativos, que incluem aspectos institucionais, de reputação e de decisão, a partir de postos ocupados, capacidade de negociação e liderança. Neste cenário, Laércio é classificado como um dos Cabeças pelo quinto ano consecutivo, sendo o único deputado de Sergipe na lista.

De acordo com o estudo, o deputado Laércio, que está em seu quarto mandato, foi considerado um bom articulador e organizador, o que, para os organizadores do Diap, significa dizer que o parlamentar, entre outras coisas, tem “excelente trânsito nas diversas correntes políticas, cuja facilidade de interpretar o pensamento da maioria os credencia a ordenar e criar as condições para o consenso” .

Enquanto o senador Rogério Carvalho, que é professor na Universidade Federal de Sergipe e que está em seu primeiro mandato, foi classificado como um bom debatedor. Nesta categoria os parlamentares são considerados “Conhecedores das regras regimentais que regem as sessões e o funcionamento das Casas do Congresso, exercem real influência nos debates e na definição da agenda prioritária. Com suas questões de ordem, de encaminhamento, discussão de matérias em votação e obstrução do processo deliberativo dominam a cena e contribuem decisivamente na dinâmica do Congresso. São os parlamentares mais procurados pela imprensa”.

Outros nomes na lista

Além deles, também figuram na lista constam nomes como o dos senadores Fávio Bolsonaro (PSL-SP) e Joice Hasselmann (PSL-SP), e dos deputados Eduardo Bolsonaro (PSL-RJ), Paulinho da Força (SD), presidente do partido do deputado federal Gustinho Ribeiro; e Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da Câmara dos Deputados.