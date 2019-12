Por conta dos festejos natalinos e de final de ano, a Prefeitura de Tobias Barreto decreta, através da Portaria nº 538/2019, recesso nos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal no período de 23 dezembro a 3 de janeiro.

Sendo assim as atividades serão retomadas apenas no dia 6 de janeiro. Estão excluídos da aplicação do decreto o funcionamento de órgãos e entidades prestadoras de serviços essenciais ou que não possam sofrer solução de continuidade.