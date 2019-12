Pacientes e acompanhantes vivenciam momento especial de Natal.

Ação de Natal realizada no Hospital Universitário de Lagarto contemplou visitantes, pacientes e acompanhantes das enfermarias adulta e pediátrica e da unidade azul do hospital, fruto de duas semanas de campanha interna de arrecadação de presentes doados pelos colaboradores da unidade hospitalar.

A campanha “Lembranças de Natal” arrecadou em torno de 350 presentes novos ou em bom estado de conservação, que foram distribuídos durante evento realizado esta semana no refeitório do hospital, com cada um dos participantes recebendo um item da sua escolha, dentre roupas, brinquedos, higiene pessoal, calçados, porta-joias, objetos decorativos, bijuterias e itens de higiene pessoal.

A iniciativa deixou surpreso seu Gervásio Carvalho, 83, que fez questão de orientar a sua acompanhante para que pegasse a lembrança que mais lhe interessava no momento. “E vai ser muito útil; assim que chegar em casa vou usar”, observou. “Gostei, não esperava e ganhei o que estava precisando”, disse.

“Gostei muito do vestido e do perfume”, destacou Adeilde Rodrigues, 80, paciente da Clínica Médica. “Não imaginava que isso tinha aqui, queria que tivesse mais no hospital e me senti muito bem”, comentou. “Vou usar no Natal ou quando eu for embora, porque vai ser um dia de alegria; vou para casa cuidar das netas”, disse.

Para Aline Alves Menezes, chefe da Unidade de Atenção Psicossocial do HUL, a iniciativa buscou resgatar um pouco da identidade e modo de ser dos participantes num momento de descontração envolvendo usuários, gestores e profissionais da equipe multidisciplinar do hospital.

“Sabemos que o tempo de permanência no hospital rompe com o cotidiano das pessoas, por conta das rotinas de cuidado estabelecidas; e quando oportunizamos momentos como esse, com você tendo um protagonismo em decidir participar e escolher a sua lembrança, isso restabelece um pouco o laço com a história de vida e com aquilo que nos identifica como pessoa”, ressaltou. “Estamos com essa ação reafirmando o outro como pessoa”, observou.

“Com essa ação, o Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) buscou manter os pacientes em contato com suas atividades sociais e culturais, evidenciando a importância da humanização no processo de internação hospitalar”, destacou, por sua vez, Felipe Barbosa, terapeuta ocupacional e coordenador do GTH do HUL.

A iniciativa foi do GTH, juntamente com o projeto HumanizArte do hospital, com contribuição de acadêmicos das diferentes áreas de formação da UFS Lagarto, além da Liga Acadêmica de Odontologia da universidade.

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde