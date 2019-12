Na manhã do último sábado, 21, a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, esteve no Povoado Quirino para solenidade de assinatura da ordem de serviço para calçamento da Estrada do Quirino. A obra está orçada em R$ 1,1 milhão e será executada com recursos próprios da Prefeitura de Lagarto.

A expectativa é que sejam gerados 25 empregos com a obra, que deve durar 90 dias. Serão 2,5 quilômetros de calçamento a paralelepípedo. “Este ato representa o início de uma obra que irá mudar a realidade da vida de vocês. E é isso que a Prefeitura de Lagarto deve fazer”, afirmou a prefeita Hilda.

“Este tipo de obra me deixa muito emocionada, porque ela é diferenciada. O calçamento de uma rua não é só colocar pedras. É dar dignidade. É retirar as pessoas da lama e da poeira”, disse a prefeita Hilda.

Fonte: Prefeitura Municipal de Lagarto