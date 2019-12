Ninguém acertou os seis números do concurso da Mega-Sena do último sábado (21). As dezenas sorteadas foram 08, 28, 36, 45, 57, e 59.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 300 milhões na Mega da Virada, no dia 31, às 20h. As informações são do site da Caixa Econômica Federal.

De acordo com o G1, Este é o maior prêmio acumulado da história da Mega-Sena, tanto entre concursos regulares como Mega da Virada, levando em conta apenas os maiores concursos já acumulados da história e não os valores finais pagos aos ganhadores. O segundo maior valor acumulado é de R$ 280 milhões