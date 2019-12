Em comemoração a chegada do ano novo, Riachão do Dantas celebra o tradicional réveillon do município no Povoado Tanque Novo que acontece no dia 31 de dezembro, a partir das 22h.

O evento contará com apresentações do DJ Guto Souza, do cantor e sanfoneiro Helder Nascimento e da cantora Bethânia Rodrigues. O réveillon de Riachão recebe o apoio cultural da Prefeitura e do Governo de Sergipe.