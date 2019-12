Os professores da Rede Municipal de Ensino de Tobias Barreto estão sem receber o 13° salário deste ano. A medida decorre de um impasse entre a gestão do prefeito Diógenes Almeida e a Câmara de Vereadores do Município.

É que o Poder Executivo necessita que o Poder Legislativo aprove um pedido de crédito suplementar para poder efetuar o pagamento. No entanto, o prefeito possui uma apertada minoria na Câmara, onde ele tem sete vereadores em sua base e oito na oposição.

Nesse meio, o SINTESE afirma que, devido a briga política, nem a Câmara e nem a Prefeitura “apontam solução e preferem penalizar dos que trabalham nas escolas municipais”. Uma vez que o Executivo alega a necessidade do crédito, enquanto o legislativo afirma que “a administração não comprovou o uso dos recursos suplementares autorizados”.

Em nota, a Prefeitura Municipal de Tobias Barreto afirma que a Administração já tem o dinheiro em caixa para pagar os professores, mas que está impedida de realiza-lo devido “a atitude de alguns vereadores da bancada de oposição que, ao não votarem o projeto de remanejamento, estão se colocando contra interesses do município”.

Procurado pela reportagem do Portal Lagartense, Gerliano Brito, secretário Municipal da Comunicação de Tobias Barreto, afirmou que a gestão aguarda a aprovação do crédito suplementar desde o mês de novembro e que a Câmara pode se reunir mesmo diante do recesso parlamentar. “A Câmara pode se reunir e a prefeitura automaticamente executa o pagamento”, disse.