Na manhã desta terça-feira, 24, a casa de um empresário do ramo de farinha, em Lagarto, foi alvo de sequestro. Segundo informações do 7° Batalhão de Polícia Militar (7°BPM), o fato ocorreu quando dois indivíduos invadiram a casa da vítima, identificada como José Raimundo Oliveira Nascimento, para assaltá-la. Outros dois permaneceram em um Siena de cor prata para dar apoio a ação.

Durante a fuga, eles utilizaram o veículo do empresário, uma Saveiro branca, placa WMG 6937, levando o mesmo como refém. Ainda de acordo com a polícia, os suspeitos teriam dito que caso a vítima informasse aos policiais sobre o sequestro, seria morta.

Ainda de acordo com o 7° BPM, quando os indivíduos perceberam que as viaturas foram acionados, amarram e bateram em José Raimundo. Entretanto, ele já foi encontrado pela polícia no povoado Pé da Serra do Qui, próximo a Colônia Treze, e encaminhado ao Hospital de Lagarto.

O Portal Lagartense segue apurando o caso e em breve poderemos trazer mais informações.