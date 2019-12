Na tarde desta sexta-feira, 27, a Prefeitura de Lagarto reinaugurou a Praça Filomeno Hora, principal cartão postal e ponto de encontro da cidade. Orçada em mais de R$ 700 mil, a reforma durou 13 meses e deu uma nova cara ao local que foi apelidado pela prefeita Hilda Ribeiro como “o coração da Capital do Interior”.

A alcunha dada pela prefeita decorre da ampliação da praça, que passou a contar com uma estrutura moderna, com a implantação de trânsito em mão inglesa, iluminação de LED, estacionamentos, e WI-FI gratuito para toda a população, por meio do programa Lagarto Digital.

“Essa praça é agora símbolo da renovação, ela diz muito do que nossa Lagarto é hoje, e será nos próximos anos”, declarou a gestora. “Eu quero que essa entrega represente também uma demonstração de amor a nossa cidade”, completou Hilda ao comentar que, em nove meses, a gestão estava ali colhendo os frutos “de um trabalho dedicado ao próximo”.

A solenidade de inauguração contou com diversas autoridades, entre secretários municipais, vereadores e os deputados federais Fábio Reis (MDB) e Gustinho Ribeiro (SD). Este último, em discurso, afirmou que ainda em março deste ano, a obra passou por algumas modificações.

“A prefeita Hilda com essa obra mostra que a partir da sua gestão, Lagarto será uma cidade que pensa no futuro do seu povo. Essa era uma obra que estava com problemas e a prefeita reuniu a sua equipe e decidiu fazer uma alteração no projeto, porque essa praça está no coração da nossa cidade e teria que ser bonita, moderna e também preservar a nossa história”, destacou Gustinho Ribeiro.

A praça foi aprovada por todos que ali se fizeram presentes, a exemplo do promotor de eventos culturais como o Som na Praça e Sarau da Caixa D’Água, Afonso Augusto. “Está uma praça muito cinematográfica, o que tem um ponto positivo e também de gosto duvidoso. Mas fico feliz por ver que conservaram as árvores centenárias, o que mantém um ar de cidade grande que em nada se parece com as típicas praças de povoado. Digo isso, porque a Filomeno Hora é a principal praça da cidade e é nela que a população costuma se concentrar”, disse Augusto.

Praça de arte e homenagem

A solenidade de inauguração foi marcada por três atos, sendo o primeiro destinado a inauguração de uma obra de arte moderna intitulada Portal do Futuro. Segundo o artista Rui Andrade, ela representa o significado de Lagarto na atualidade. “Escolhi este nome, porque Lagarto é uma cidade que pensa no futuro, com essa gestão”, concluiu.

Já o segundo ato foi referente ao descerramento de uma placa em homenagem ao saudoso Rosendo Ribeiro Filho, o popular Ribeirinho, que foi ex-prefeito de Lagarto e ex-deputado estadual. Segundo seu neto Gustinho, a homenagem se deve ao espírito visionário do Velho Guerreiro.

“Ribeirinho transferiu o mercado que antes funcionava aqui para onde hoje ele funciona. Na época, muitos pensaram que ele estava errado, que era um louco, mas o tempo provou que ele estava certo”, argumentou o deputado.