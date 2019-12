Recentemente, a Prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro (SD), afirmou que os integrantes da sua administração que desejarem disputar um mandato eletivo nas eleições de 2020 deverão entregar seus cargos já no mês de janeiro.

O prazo, segundo consta na Lei Eleitoral, para o pré-candidato deixar os cargos públicos oscila entre três e seis meses antes da eleição. No entanto, a prefeita quer evitar transtornos administrativos no meio do ano vindouro com os novatos em fase de conhecimento de suas pastas.

Sendo assim, uma fonte muito ligada ao núcleo da gestão Hilda Ribeiro, confidenciou que em janeiro de 2020 quatro secretários devem entregar seus cargos, são eles: Aloísio Andrade (Prefeitinho), do Meio Ambiente; Eduardo Maia, da Educação; Fábio Frank, da Agricultura; e Jailton da Mercearia, da Indústria e Comércio. Eles estariam de olho na disputa para o cargo de vereador.

Nesse arrumado, Fábio Frank e Jailton da Mercearia retornariam a Câmara Municipal de Vereadores, enquanto a vereadora Acácia Ribeiro deixaria a casa e assumiria alguma pasta na gestão, enquanto seu colega de parlamento, Vaguinho da Estação, retornaria ao posto de diretor de uma unidade de saúde. Já o Prefeitinho permanece uma incógnita.

É que ele pretende lançar uma candidatura a vereador, uma vez que obteve um aceno positivo de uma enquete realizada pela Rádio Comunitária Juventude FM. No entanto, informações indicam que tudo depende de Hilda Ribeiro, que o quer na coordenação de sua campanha. Tanto é que ela tem realizado algumas visitas ao lado do secretário.

Entretanto, para o Prefeitinho abrir mão da sua candidatura e acompanhar a prefeita em sua campanha rumo a reeleição há um preço: Ele quer deixar a Secretaria do Meio Ambiente para ocupar uma secretaria de maior destaque, a exemplo da Secretaria Municipal de Obras ou Assistência Social.

Adriel nega saída da Secretaria de Planejamento

Procurado pela reportagem do Portal Lagartense, o secretário Adriel Alcântara foi questionado sobre informações dando conta que ele deixaria a Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento. Em resposta, ele afirmou que tudo não passava de fake news.