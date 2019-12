Nesta semana, a maioria dos deputados da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) aprovaram a reforma da previdência do Estado. O texto adequa aumenta o tempo e as alíquotas de contribuição, além de adequar as regras previdenciárias locais ao sistema previdenciário nacional.

Diante disso, em entrevista concedida na última sexta-feira, 27, ao jornalista André Barros, na Rádio Nova Brasil, o governador Belivaldo Chagas (PSD) afirmou que a nova previdência estadual se fez necessária para conter o déficit previdenciário sergipano.

“Nós vamos encerrar o ano de 2019, com o déficit da Previdência em torno de um R$ 1,2 bilhão. E, se eu não fizesse essa adequação na Previdência que foi feita pelo Governo Federal, nós teríamos, em dezembro de 2020, um déficit de R$ 1,430 bilhão (um bilhão e quatrocentos e trinta milhões), portanto mais R$ 230 milhões de déficit. Com esta adequação, em 2020, a gente vai ter uma economia de R$ 140 milhões aproximadamente, considerando o fato de que as alíquotas entrarão em vigor só a partir de abril. Se essa adequação não fosse feito agora, no futuro, ninguém vai pode dar aumento para o servidor, fazer correção de inflação e obras, nem investir em Sergipe”, colocou o governador.

