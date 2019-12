Como o Lagarto Futebol Clube mais uma vez não mandará os seus jogos dentro do Estádio Paulo Barreto de Menezes, em Lagarto, que passa por reformas, os atletas alviverdes iniciaram os treinos preparatórios para o Campeonato Sergipano de Futebol no Estádio Estadual de Simão Dias.

O primeiro treino do Lagarto FC no mencionado estádio ocorreu na última sexta-feira, 27, sob o comando do técnico Ranielle Ribeiro. A medida ocorreu após dois meses de revitalização do espaço por parte do clube e de uma vistoria realizada pela Federação Sergipana de Futebol para a temporada 2019.

“A programação da comissão técnica visa intensificar cada vez mais os treinamentos em Simão Dias, para que o elenco fique habituado com toda a estrutura até o início do Campeonato Sergipano”, destacou a diretoria do time lagartense.

Lagarto mandará seus jogos em Simão Dias

