Sob o comando do técnico Ranielle Ribeiro, o elenco profissional do Lagarto Futebol Clube segue se preparando para disputar o Campeonato Sergipano de Futebol e a Copa do Brasil em 2020.

E como o time não mandará os seus jogos em Lagarto, há alguns dias o time iniciou os treinos no Estádio Estadual de Simão Dias, sua próxima casa no ano novo e que tem sido alvo de constantes ações com vistas ao domínio dele por parte dos atletas.

Por isso, neste final de semana, o Estádio de Simão Dias sediou o jogo treino entre o time alviverde e o clube amador Fluminense da Horta, que perdeu a partida por 8 a 2. A atuação do elenco agradou quem assistiu a partida e encheu os corações lagartenses de expectativa para a temporada vindoura.

Mas os trabalhos não pararão. É que na próxima terça-feira, 31, o elenco lagartense participará de mais um jogo treino em Simão Dias. Desta fez, segundo informações da assessoria de comunicação do clube, o Lagarto enfrentará um time amador daquele município.

Temporada 2020

Na próxima temporada, o Lagarto Futebol Clube jogará as partidas do Campeonato Sergipano no Estádio Estadual de Simão Dias. Uma vez que o Estádio Paulo Barreto de Menezes passa por reformas que ainda demandam de 90 dias para serem concluídas.

A apresentação de todo o elenco está marcada para o dia 2 de dezembro. Enquanto a estreia no estadual será no dia 11 de janeiro, às 16h, contra o Dorense, em local que ainda será definido. Após essa competição, o time disputará a Copa do Brasil.