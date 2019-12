Na noite do último domingo, 29, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) impediram que um caso de feminicídio fosse registrado em Lagarto. Uma vez que eles efetuaram a prisão de Ronecley Evangelista dos Santos, de 27 anos.

Segundo o 7ºBPM, o caso ocorreu na Vila do Vavá, no bairro Loiola, onde Ronecley é acusado de tentar matar a sua companheira Carla Mariana Santos Vasconcelos, de 24 anos, a golpes de faca.

Ao Portal Lagartense, o 7ºBPM informou que a motivação do crime foi ciúmes. “Alcoolizado, ele chegou em casa pensando que a mulher saiu com outro. Começa a briga, empurra-empurra, ele deu uma facada nela e quando ia dar a facada de misericórdia, graças a Deus, a viatura chegou e evitou”, relatou o Subtenente Heliomarto, assessor de comunicação do 7ºBPM.

Diante disso, Ronecley Evangelista foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia Regional de Lagarto. Já a Carla Mariana foi encaminhada para o Hospital Universitário da cidade, onde passou por procedimentos ambulatoriais sobre o corte.

“Geralmente, na área da Lei Maria da Penha, os crimes ocorrem por conta de ciúmes bobos relacionados ao consumo de álcool e drogas”, observou o Subtenente Heliomarto.