Na manhã do último sábado, 28, o ex-prefeito de Lagarto, José Valmir Monteiro (PSC), concedeu sua primeira grande entrevista depois de sua prisão ao professor Adiranilton Santos, durante o programa Cidade em Debate, exibido pela Serigy FM, afiliada ao Portal Lagartense.

Na oportunidade, Valmir reafirmou que continua vivo na política e na vida pública, seja recebendo ou realizando visitas. “O povo não acredita e nem confia naqueles que querem me tirar da vida pública, porque eu fui machucado”, destacou o ex-prefeito.

Além disso, assim como o ex-prefeito Jerônimo Reis, Monteiro afirmou que nunca houve união com o agrupamento Saramandaia, pois a sua política é junto aos mais pobres. “Não estou e nem estarei junto, porque não acredito na política que vocês fazem. Lagartenses, não acreditem nessa de Saramonteiro, porque o nosso grupo terá candidato e se eu tiver de escolher, vou escolher aquele que pense no povo de Lagarto”, frisou o ex-prefeito.

Por falar em candidato a prefeito em 2020, Valmir afirmou que seu grupo dispõe de variados e bons nomes, incluindo o do ex-deputado e ex-secretário Adelson Ribeiro, e que este será indicado não por ele, mas pelo seu grupo em sua casa. Cabe destacar que informações recentes davam conta que ele teria sua candidatura vetada por Valmir justamente por conta do seu sobrenome.

“Eu ainda não decidi nada e Adelson é uma boa pessoa e eu não considero Adelson um Ribeiro, porque ele tem uma personalidade e um caráter de um homem de bem. Então não tenho dificuldade nenhuma [em indicá-lo], mas por parte de alguns eleitores nós temos dificuldades, por causa do que os Ribeiros fizeram com a gente, embora eu tenha uma grande admiração pelo ex-prefeito Ribeirinho”, argumentou o ex-prefeito.

Valmir não teme outra prisão

Ainda na entrevista, o ex-prefeito afirmou que deixou a Prefeitura de Lagarto com R$ 14 milhões em caixa e que a sua prisão não deve ser levada em consideração pelo eleitorado, “porque terei a oportunidade de provar minha inocência. Eu fui preso por causa do matadouro, mas não tem nem um processo até hoje contra mim, o que existe é a possibilidade da justiça acatar a denúncia do Ministério Público”.

Já no caso da contratação de máquinas sem licitação, Valmir disse que esta já havia sido feita na gestão de Lila Fraga e que ele apenas renovou, porque não poderia deixá-las pararem de trabalhar nas estradas. “Então se quiserem me prender de novo, que venham que estou com a consciência tranquila e se fosse para prender os prefeitos que contratam sem licitação, todos estariam presos”, completou.

Ainda em sua entrevista, Valmir fala da situação em que deixou a prefeitura, do que anda fazendo pelo município de Lagarto e sobre situações envolvendo o seu cárcere e a política lagartense. Confira: