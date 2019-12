A Polícia Militar do Estado de Sergipe (PMSE) divulgou as estatísticas relativas às ações dos policias no ano de 2019. No relatório é possível constatar quais as ocorrências mais frequentes atendidas pelo 7° Batalhão de Polícia Militar (7°BPM), responsável pela segurança de Lagarto e Riachão do Dantas.

Ao todo, foram 24 homicídios, sendo que a maior parte deles aconteceu no primeiro trimestre do ano (nove), seguido pelo segundo, com sete homicídios registrados e pelo terceiro com cinco. Vale destacar que neste quarto trimestre foram registrados apenas três homicídios, todos no mês de dezembro.

O números tiveram queda se comparados com anos anteriores. Em 2016, por exemplo, foram 45 homicídios, nove a mais que em 2017, quando o número foi de 36.

Também foram registrados, durante o ano, 39 casos de roubo, 36 armas apreendidas (entre armas de fogo e brancas), além de 127 munições e 125 veículos recuperados.