A tendência é que o tempo esteja estável em Lagarto durante a virada de ano. Isso é o que diz os dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) que prevê máxima de 32°C e mínima de 23°C.

O mesmo ainda vale para o primeiro dia do ano, com variação de apenas um 1°C positivo tanto para a temperatura máxima quanto para a mínima. O tempo também deve se manter estável para todo o restante da região centro-sul do estado, com exceção de Poço Verde, onde deve ocorrer um chuvisco na tarde da próxima terça-feira, 30.

Em Aracaju, onde muitos sergipanos devem passar a virada na Orla de Atalaia, o tempo também permanecerá estável com máxima de 31°C e mínima de 25°C. Da mesma forma, o INMET também prevê um tempo estável para Itaporanga D’Ajuda, onde muitos devem passar o réveillon na Caueira, com máxima de 32°C e mínima de 25°C.

Em Estância, a temperatura será praticamente a mesma registrada em Aracaju e Itaporanga D’Ajuda, com céu encoberto.