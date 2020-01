Queima de fogos, shows, comemoração, são as palavras que geralmente resumem uma virada de ano. E este é o momento em que muitos começam a procurar qual o melhor lugar para transmitir e receber boas energias para o ano que virá.

Pensando nisso, o Portal Lagartense separou uma programação com boas dicas sobre onde curtir o seu Réveillon 2020. Confira abaixo:

Simão Dias

Para comemorar a chegada de 2020, a Prefeitura Municipal de Simão Dias preparou uma programação com queima de fogos e apresentações artísticas.

O Réveillon do Povo terá início às 00h com show pirotécnico e, em seguida, apresentações com as bandas Samba Coincidência e Elton Motta, na Praça Vicente Ferreira de Souza (Praça de Eventos).

Riachão do Dantas

Riachão do Dantas celebra o tradicional réveillon do município no Povoado Tanque Novo que acontece no dia 31 de dezembro, a partir das 22h.

O evento contará com apresentações do DJ Guto Souza, do cantor e sanfoneiro Helder Nascimento e da cantora Bethânia Rodrigues.

Aracaju

Para quem está interessado em passar a virada de ano em Aracaju, que costumeiramente é celebrada na Orla de Atalaia, considerado o principal cartão postal da capital sergipana, também haverá programação.

O evento contará com as seguintes atrações: Winnie Souza (cantora que representou Sergipe no The Voice Brasil 2019), Kaelzinho Ferraz, 12 minutos de show pirotécnico, Péricles (ex-vocalista do Exaltasamba) e Patusko.

Estância

Em Estância, na praia do Abaís, as apresentações ficam por conta de: Kliediane Galdino, Baile na Vila, Prathiter, Tarcísio e Banda Doce Sedução, Escola de Samba Acadêmicos do Porto (campeã do Carnaval de Estância 2019), DJ Júnior e o Paredão Tsunami Rosa.

Itaporanga D’Ajuda

Para aqueles que preferem passar o réveillon na Caueira, a programação terá início às 21h doa dia 31, com Diogo Souza. Em seguida, às 23h, quem se apresenta é o grupo Ultrasamba.

Após a queima de fogos, que entra em cena é a Banda Nairê, prevista para 1h, e o evento será encerrado com o arrocha de Kaelzinho Ferraz, a partir das 3h.