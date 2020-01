O final de semana dos hospitais regionais geridos pela Secretaria de Estado da Saúde foi considerado tranquilo. Ao todo, foram 3.013 atendimentos, com destaque para o Hospital Regional de Itabaiana que atendeu 844 pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

A segunda unidade que mais recebeu usuários foi o Regional de Propriá, que atendeu 701 pacientes, sendo estes divididos da seguinte maneira: 350 na clínica médica, 176 na pediatria, 69 na clínica cirúrgica; 83 na ortopedia e 23 na obstetrícia.

A terceira colocação fica com com Hospital Regional de Glória, que somou 428 atendimentos, com 313 pacientes no consultório adulto e 82 na pediatria. A sala de procedimentos realizou 24 assistências e a obstetrícia, nove.

O Hospital Regional de Nossa Senhora do Socorro prestou atendimento a 639 pacientes. A maioria deles foi assistida pela clínica médica que assinalou 542 atendimentos; em seguida vem a pediatria, 84, e a obstetrícia, 13.

Já o Hospital Universitário de Lagarto (HUL), foi responsável pelo atendimento de 401 pacientes nas diversas especialidades da unidade, a partir da classificação de risco, sendo 303 na área Verde (pouco urgente); 12 na Azul (não urgente); 12 na Laranja (muito urgente); 69 na Amarelo (urgente) e cinco na Vermelha (emergência).