Desde o último sábado, 28 de dezembro, que os trabalhadores da colheita da laranja inscritos no Programa Mão Amiga já podem fazer o saque da segunda parcela do benefício. Basta que se dirijam a qualquer agência ou ponto Banese, munidos do Cartão do Programa, para ter acesso ao recurso, que já foi creditado pelo Governo de Sergipe através da secretaria de Estado da Inclusão, da Assistência Social e do Trabalho – SEIT.

No total, serão contemplados com o pagamento desta parcela, 4.575 trabalhadores rurais dos 14 municípios da citricultura: Cristinápolis, Umbaúba, Estância, Itaporanga, Itabaianinha, Indiaroba, Boquim, Arauá, Riachão do Dantas, Santa Luzia do Itanhy, Pedrinhas, Lagarto, Tomar do Geru e Salgado; perfazendo um montante de R$ 869.250,00 investidos, com recursos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza – Funcep.

Os beneficiários dos municípios de Tomar do Geru e Salgado receberão também, neste sábado (28), o pagamento retroativo da primeira parcela do programa, representando um investimento adicional de R$ 112.480,00. A secretária Lêda Lúcia Couto comemora a regularização, que faz com que não fique de fora nenhum beneficiário do programa, e o fato do pagamento estar sendo realizado antes mesmo da data prevista, que seria 30 de dezembro,

“Conforme prometido, eles irão receber a primeira parcela junto com a segunda, em razão de um impasse relacionado à representação sindical, que felizmente foi solucionado a partir de um esforço de mediação do Ministério Público do Trabalho. As inscrições foram devidamente homologadas pelos respectivos Sindicatos e pela Fetase, possibilitando que façamos o pagamento, conforme o que preconiza a legislação que rege o Programa Mão Amiga. Ficamos felizes que todos passem a virada do ano com o seu benefício em mãos”, pontua a secretária de Estado da Inclusão Social, Lêda Lúcia.