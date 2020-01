O Banco do Nordeste (BNB) selecionou 40 projetos de instituições que desenvolvem iniciativas sociais em sua área de atuação na região Nordeste, incluindo o Norte de Minas Gerais e Espírito Santo.

Os projetos selecionados se enquadram no âmbito dos Fundos da Infância e Adolescência (FIA), Fundos dos Direitos do Idoso e da Lei de Incentivo ao Esporte. Ao todo, foram 176 projetos inscritos, atendendo a chamada pública a projetos sociais de 2019.

Em Sergipe, apenas o Projeto Reca: Musicalidade, Esportes e Cidadania, desenvolvido pela Associação de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Adeca), no município de Simão Dias, foi escolhido no âmbito da FIA.

Confira a lista completa dos projetos selecionados.

O Projeto