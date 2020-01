A chamada tarifa branca passou a ser oferecida para todos os consumidores de energia elétrica do país desde o último dia 1º de janeiro de 2020. Com isso, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), os consumidores de baixa tensão, como residências e pequenas indústrias ou comércios, poderão obter uma redução no valor da conta.

No entanto, para obter a redução, o consumidor deve transferir o seu consumo para os horários de menor uso de energia elétrica (manhã, início da tarde e madrugada, por exemplo). “Com a tarifa branca, o consumidor passa a ter a possibilidade de pagar valores diferentes em função da hora e do dia da semana em que consome a energia elétrica”, completou a Aneel.

Em Sergipe, os interessados em aderirem a tarifa branca devem se dirigir até uma agência da Energisa e solicitar a migração da cobrança convencional para o novo modelo e assinar um termo de adesão. A partir dai, será necessária a instalação de um novo medidor, aprovado pelo Inmetro, que registre o consumo de acordo com os horários em que a energia elétrica é utilizada.

“Quanto mais o consumidor deslocar seu consumo para o período fora de ponta, maiores são os benefícios desta modalidade. Todavia, a tarifa branca não é recomendada se o consumo for maior nos períodos de ponta e intermediário e não houver possibilidade de transferência do uso dessa energia elétrica para o período fora de ponta. Nessas situações, o valor da fatura pode subir. Por isso, é bom ter atenção ao solicitar a mudança”, observou a Aneel.

Cabe destacar que a tarifa branca não é oferecida para os consumidores classificados como de baixa renda e outros beneficiários de descontos previstos em lei. Além disso, uma vez alterado da tarifa convencional para a branca, o consumidor pode retornar para a convencional caso não tenha percebido uma redução nos preços. A Energisa terão 30 dias para reverter a mudança.

