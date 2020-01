Investir em tecnologia, ampliar a oferta de serviços prestados, qualificar a formação de novos profissionais e capacitar os colaboradores para um atendimento mais acolhedor e resolutivo. Essas são algumas das metas objetivadas e trabalhadas pelo Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS) no segundo ano de gestão plena da Ebserh à frente da unidade hospitalar.

Ao longo de 2019, o HUL investiu um montante de R$ 21,8 milhões de reais em custeio e na modernização do seu parque tecnológico, abrindo novas frentes de prestação de serviço em favor dos usuários, e qualificando e ampliando serviços já existentes.

Como hospital porta aberta de Urgência e Emergência, em 2019 o HUL também realizou 61 mil e 356 atendimentos, 1.315 cirurgias, 4.298 internamentos e 71.292 exames – entre clínicos e de imagem -, acolhendo e assistindo pacientes da Região Centro Sul do estado envolvendo Lagarto, Salgado, Simão Dias, Riachão do Dantas, Poço Verde e Tobias Barreto. E também de outras regiões de Sergipe e da Bahia, a exemplo de Paripiranga, Adustina, Fátima e Nova Soure.

Já no Ambulatório de Especialidades do Hospital Universitário, que funciona no Campus UFS Lagarto, a partir do mês de julho e até o final de 2019 foram realizados 5.253 atendimentos, com os pacientes tendo acesso a especialidades médicas como Pediatria, Gastroenterologia, Genecologia, Ortopedia, Psiquiatria, Reumatologia, Neurologia, Infectologia, Cardiologia, Geriatria, Neonatologia, e Alergia e Imunologia.

Dentre os serviços fruto dos investimentos realizados ao longo do ano, o de Endoscopia e Colonoscopia para atendimento adulto e pediátrico, estruturado graças à aquisição de equipamentos como sistema de videoendoscopia, videogastroscópios adulto e pediátrico, videocolonoscópio adulto e videoduodenoscópio adulto, com recursos provenientes do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf), via Ministério da Educação, e de emenda parlamentar viabilizada pelo deputado Fábio Reis, aumentando assim a oferta de exames de maior complexidade em favor dos usuários

E a ampliação do Centro Cirúrgico do hospital, que agora conta com quatro salas cirúrgicas totalmente equipadas com monitores multiparâmetros; focos, arcos e mesas cirúrgicas; carros de anestesia; bombas de infusão; bisturis elétricos e aparelhos de anestesia. E a renovação do parque tecnológico da Central de Material e Esterilização (CME), com a aquisição de novas autoclaves, seladora, cabine de secagem e termodesinfectadora.

Sistema “fast track” otimiza atendimento

O HUL também vem investindo em eficiência e resolutividade na recepção ao público na porta de entrada da unidade hospitalar, com gerenciamento clínico de pacientes em sala de espera e parâmetros de atendimento com base na situação/queixa dos usuários. Uma das iniciativas mais recentes é a adoção do sistema “fast track” para otimizar o atendimento de usuários de baixa complexidade que recorrem à unidade hospitalar, com a disponibilização de plantão médico diurno de 12 horas às segundas, terças, quintas e sextas-feiras, mediante cooperação técnica estabelecida entre o HUL-UFS e a Prefeitura Municipal de Lagarto, com participação da prefeita Hilda Ribeiro e da secretária municipal de saúde, Polyana Ribeiro.

“Nosso papel é o de ampliar o leque da oferta de serviços prestados aos usuários através do investimento em tecnologia, qualificação das equipes e colaboradores, além da formação de novos profissionais, dada a missão de sermos hospital-escola”, ressalta o professor Manoel Cerqueira Neto, superintendente do HUL-UFS. “Tudo isso nos permite ofertar mais qualidade e segurança nas nossas ações de atenção à saúde em favor da população”, observa.

Cirurgias eletivas

As melhorias no aparato tecnológico do Centro Cirúrgico do HUL, aliadas à contratação de novos profissionais proporcionam também melhorias como a eliminação da fila por cirurgias ortopédicas e a realização mais prontamente de cirurgias gerais de urgência, refletindo em aumento do número de procedimentos realizados e na qualidade da assistência prestada.

Além da realização de cirurgias de urgência/emergência em especialidades como Ortopedia e Cirurgia Geral, o HUL está iniciando a realização de Cirurgias Eletivas – através de encaminhamento via sistema estadual de regulação. Especialidades como Dermatologia, Neurologia, Cirurgia Plástica e Cirurgia Geral estarão contempladas e beneficiarão os usuários na fase inicial de funcionamento.

E para apoiar a gestão assistencial na tomada de decisões através da observação permanente e em tempo real dos sinais vitais de cada um dos pacientes, foram instaladas Centrais de Monitorização no chamado Eixo Crítico (Alas Amarela e Vermelha) e na UTI do hospital, agilizando o atendimento a possíveis necessidades de intervenção em casos de intercorrências, proporcionando assim uma assistência mais rápida, segura e eficiente em favor dos usuários da unidade hospitalar.

Ambulatório de Especialidades e reforma da unidade

Outra ação importante foi a criação do Ambulatório de Especialidades do HUL, com a oferta de consultas com profissionais médicos em cerca de 30 especialidades para o público adulto e pediátrico, encaminhado via sistema estadual e municipal de regulação – ou para pacientes internos do hospital, que recebem alta com indicação para um especialista. O ambulatório do Hospital Universitário de Lagarto funciona no Centro de Simulações e Práticas do Campus UFS Lagarto.

Também foi adquirido um novo aparelho de ultrassonografia; ventiladores pulmonares; e camas elétricas articuladas, para um maior conforto dos usuários, e facilitar os procedimentos assistenciais aos pacientes internos.

A reforma geral do HUL, por sua vez, já reflete na qualidade do atendimento e em melhores condições de trabalho para os profissionais, e avança agora para a sua fase final com a reestruturação completa da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da unidade hospitalar. Já foram reformados, adequados e entregues setores como Alas Vermelha e Amarela (Pronto Socorro); Enfermarias para atendimento adulto e pediátrico; Farmácia; Refeitório; Recepção 1 e 2; Consultórios Médicos; e setor de Sutura.

Gestão e segurança do paciente

Objetivando a qualificação da segurança assistencial, e a melhoria nos processos de gestão e qualidade assistencial, o HUL avança em plano de melhoria em parceria com o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, entidade beneficente social em saúde reconhecida por sua excelência. E com a recente adesão ao Programa e Selo Ebserh de Gestão da Qualidade (SEQuali), objetivando alcançar índices de conformidade e maturidade que habilitem a unidade hospitalar a atingir padrões reconhecidos de acreditação e qualidade assistencial.

O HUL também investiu fortemente na aquisição de equipamentos de processamento de dados e na adoção de sistemas eletrônicos que permitem a gestão de documentos e processos administrativos em um mesmo ambiente virtual – abolindo a prática de diferentes sistemas em cada parte da administração e a tradicional movimentação em papel.

Outra frente importante foi a adoção do Prontuário Online, que gere atualmente o hospital em aspectos como prescrição e evolução médica e de enfermagem, monitoramento dos sinais vitais/clínicos dos pacientes, e controle de estoque e dispensação de medicamentos pelo setor de farmácia. Um dos diferenciais do Prontuário Online é a possibilidade de acesso por parte dos profissionais responsáveis aos dados do paciente em qualquer ponto da unidade hospitalar.

Educação permanente

Outra vertente de ação do HUL tem sido o investimento em educação permanente e em protocolos de suporte e necessidades assistenciais. Ao longo do ano foram oferecidos cursos, treinamentos e capacitações, dentre outros, em Suporte Avançado de Vida em Cardiologia, em parceria com o Instituto do Coração (InCor); em Uso e Manejo da Hipodermóclise para pacientes em cuidados paliativos; em Humanização do Cuidado; em Humanização na Assistência à Saúde; Infecção Hospitalar e Segurança do Paciente; em Administração de Hemocomponentes; em Terapia Subcutânea; em Ventilação Mecânica; em Hotelaria Hospitalar; e em Protocolos de Segurança e Qualidade Assistencial.

O Hospital Universitário de Lagarto também é a primeira unidade hospitalar no interior de Sergipe a implementar programas de Residência Médica, contribuindo assim para a melhoria do cuidado clínico, ortopédico e multiprofissional dentro da Rede de Atenção à Saúde do Estado de Sergipe. A Residência em Clínica Médica tem duração de dois anos; e a de Ortopedia e Traumatologia, três anos. O hospital também conta com Residência Multiprofissional em Atenção Hospitalar à Saúde, com duração de dois anos, destinada a profissionais das áreas de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Terapia Ocupacional.

