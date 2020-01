Os sergipanos não devem esperar muitas surpresas neste verão, segundo o Centro de Meteorologia da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh). Isso porque as mudanças climáticas previstas para a estação devem ocorrer dentro da normalidade.

O meteorologista Overland Amaral afirma que as temperaturas ficarão na média, com pequenas oscilações, além de alguns momentos de aumento da nebulosidade em níveis médios, mas que o sol e o calor devem predominar em todas as regiões do estado.

“Ainda neste mesmo nível as temperaturas para o litoral, com 32° e pode alcançar 34° em dias de insolação. Nas regiões do agreste e do sertão as temperaturas estarão na média dos 36° e pode aumentar para 38° com oscilação”, conta Overland.

Sendo assim, para os próximos dias devemos esperar chuvas típicas locais e um índice pluviométrico baixo de 1 a 5 ml. Entretanto, há possibilidade de chuvas fortes nos primeiros dias de janeiro, e em especial as convectivas nas regiões do agreste ao sertão, alternando entre 15 a 30 mm.