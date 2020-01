Nesta quinta-feira, 1, começa a 51ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a maior competição de base do país que reúne 127 equipes, distribuídas em 32 grupos com sedes espalhadas pelo estado de São Paulo, na disputa do título. E quatro equipes irão representar o futebol sergipano nesta edição de 2020.

A primeira delas é o Confiança, atual bicampeão sergipano sub-20, que estreia hoje, às 20h15 contra o Goiás. As duas equipes estão no grupo 18 junto com Sertãozinho-SP e Penapolense-SP. O dragão tentará melhorar seu desempenho em relação ao ano passado quando ficou na lanterna do grupo 24 com duas derrotas e um empate.

Já o Sergipe, atual vice-campeão estadual sub-20, está no grupo 27 e encara o Oeste-SP, na sexta-feira, 3, às 14h45. Além da equipe paulista, o time terá pela frente o Cruzeiro e a equipe do Trindade-GO. Em sua última participação, o Sergipe se despediu do torneio logo na primeira fase, após três derrotas no grupo 25, composto por Santos, São Caetano e União Mogi.

Novato na competição, o Socorro, que conquistou sua vaga nos pênaltis na final do Campeonato Sergipano da Série A-2 sub-20 contra o Estanciano, estreia hoje contra o Fluminense, às 19h15. O Siri que está no grupo 15 junto do tricolor carioca, também divide espaço com Ituano-SP e Vilhenense-RO.

Outro estreante na Copinha é o Olímpico que entrou na competição após o Lagarto recusar o convite de disputar o torneio. A equipe de Itabaianinha enfrenta o Marília-SP na sexta-feira, 3, às 19h15. O time sergipano e seu adversário estão no grupo 2 junto com o Santos e o Timon-MA.

Grupo 2 – Marília

Marília-SP

Santos-SP

Timon-MA

Olímpico-SE

Grupo 15 – Itu

Ituano-SP

Fluminense-RJ

Socorro-SP

Vilhenense-RO

Grupo 18 – Sertãozinho

Sertãozinho-SP

Goiás-GO

Confiança-SE

Penapolense-SP

Grupo 27 – Barueri

Oeste-SP

Cruzeiro-MG

Trindade-GO

Sergipe-SE