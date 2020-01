Referência desde os anos 90, o grupo É o Tchan vai comandar o quarto dia de folia do Fest Verão Sergipe, no próximo domingo, 5 de janeiro, na Arena de Eventos. Sob o comando de Beto Jamaica e Compadre Washington, o grupo traz para Aracaju o seu projeto de 25 anos de existência: “É o Tchan no Paraíso”, que já circulou por vários estados do Brasil.

No repertório, não devem ficar de fora sucessos mais antigos até as canções atuais como “É o Tchan no Havaí”, “Pau que Nasce Torto”, “Dança do Bumbum”, “Brincadeira da Tomada”, “Bota a Cara no Sol” e “Arreira Novinha”. Na festa, prevista para começar às 15 horas (abertura dos portões) o público curtirá ainda o show especial da Banda Quinto Round.

Os ingressos estão à venda na Central do Ticket, no primeiro piso do RioMar Shopping, localizado no bairro Coroa do Meio. Mais informações pelo telefone (79) 3219-2069.