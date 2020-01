Imagine poder encontrar todos os serviços de que precisa sem sair de casa, em um só lugar e na palma de sua mão. Pois é justamente isso que o aplicativo Disk Service, o primeiro aplicativo de serviços do estado de Sergipe, oferece para a cidade de Lagarto e região.

Nele você encontra serviços de diversos profissionais, como: eletricistas, pintores, marceneiros, mecânicos, entre outros. Além disso, através do aplicativo também dá para encontrar estabelecimentos variados, locais turísticos e órgãos públicos.

O objetivo do Disk Service é conectar seus consumidores a esses profissionais, com o intuito de oferecer resoluções de tarefas com facilidade através do seu smartphone e, com isso, auxiliar na economia de tempo e trazer praticidade ao cotidiano.

Então, se você está buscando profissionais e empresas prestadoras de serviços, baixe o aplicativo, disponível para Android e IOS, encontre e contrate. Confira o aplicativo clicando aqui.