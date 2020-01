Na última quinta-feira, 2, teve início a Copa São Paulo de Futebol Júnior e dois times sergipanos estrearam na competição. O Confiança, que está no grupo 18, venceu em sua primeira partida na competição.

Os garotos do time proletário bateram o Goiás por 1 a 0, no Estádio Frederico Dalmaso, em Sertãozinho, com gol do atacante Christian, logo após a volta do intervalo, aos três minutos do segundo tempo. O atacante arrancou pela direita, invadiu a grande área, se livrou da marcação, e chutou forte para o fundo da rede adversária.

Com isso, o azulino lidera seu grupo com três pontos, já que Sertãozinho e Penapolense empataram em 1 a 1 no outro jogo da chave.

Sem chance…

Outro time sergipano que fez seu primeiro jogo na Copinha, mas sem a mesma sorte, foi o Socorro. A equipe encarou os garotos do Fluminense, segundo maior vencedor da competição com cinco títulos, no estádio Novelli Júnior, na cidade de Itu.

E o tricolor carioca não deu chance para os meninos da base do Socorro. o Siri até tentou encarar o adversário de igual para igual no começo da partida, mas acabou sofrendo três gols em oito minutos.

O primeiro deles saiu dos pés de Luiz Henrique, aos 13 minutos do primeiro; o segundo foi de Lucas Ribeiro, aos 15; Jefferson anotou o terceiro aos 21. Denílson e Jhon Kennedy que entraram na segunda etapa fecharam o placar em 5 a 0 para p Fluminense.

Próximos confrontos

As duas equipes voltam a campo no próximo domingo, 5. O Confiança enfrenta o Sertãozinho, às 18h15, no estádio Frederico Dalmaso, em Sertãozinho. Já o Socorro pega o Ituano, às 20h15, no estádio Novelli Júnior, em Itu.