O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) encerrou o ano de 2019 com 25.796 doações de sangue. De acordo com dados do setor de Coleta, somente em dezembro foram realizados 2.659 atendimentos e 1.847 doações efetivadas. Todo o sangue coletado e fracionado na unidade é direcionado para o atendimento da demanda transfusional na rede hospitalar.

A necessidade de ajudar o tratamento de centenas de pacientes espalhados pelo Estado motivou o jornalista Rivando Góis e sua filha, Luana Rhara, que doaram sangue na ultima terça-feira, 31 de dezembro. “Vi uma reportagem dos colegas falando sobre a importância das pessoas colaborarem com o serviço nos períodos de festa de final de ano, daí convidei minha filha e aqui estamos”, contou o doador.

Na sala de Coleta pai e filha também realizaram o cadastro para doador de medula óssea. “Estamos com o sentimento que realizamos algo especial no final do ano de 2019, e em 2020, certamente viveremos a alegria de termos contribuído de forma decisiva na nobre e humilde ação de salvar outras vidas”, destacou Góis.

De acordo com a gerente de Ações Estratégicas, a assistente social Rozeli Dantas, o apoio aos pedidos de doação de sangue divulgados regularmente na internet e redes sociais servem de incentivo para a população.

“2019 foi um ano que mantivemos um bom índice de comparecimentos. Também ampliamos a doação de plaquetas por Aférese”, frisou, ao explicar que a plaqueta tem apenas cinco dias de validade. “O compromisso do doador regular é essencial para a manutenção dos estoques dos grupos sanguíneos A, O, B e Ab positivo e negativo”, detalhou.

A assistente social relatou que a unidade conta com outro importante aliado, os grupos fidelizados, que mensalmente organizam caravanas com 30 a 50 voluntários dispostos a doar sangue.

“A cada ano percebemos o interesse das pessoas pelo serviço, especialmente os grupos oriundos de instituições de ensino. Os jovens são bastante receptivos a novos desafios. Também temos as associações que desenvolvem projetos sociais que incentivam o ato”, comentou.

O Serviço de Captação do Hemose trabalha com o objetivo de trazer e fidelizar doadores dentro do que preconizam as legislações e regulamentos técnicos que orientam o serviço de hemoterapia e hematologia.

“De acordo com a legislação o homem pode doar sangue num intervalo de dois meses, não ultrapassando cinco doações ao ano. A mulher pode doar no intervalo de três meses, sem ultrapassar quatro doações ao ano”, concluiu Rozeli Dantas.

Critérios

Para se tornar um doador de sangue é necessário está bem de saúde, ter entre 16 a 69 anos de idade, pesar a partir de 50 quilos e no ato do cadastro apresentar documento oficial, com foto, válido em todo território nacional. A coleta de sangue funciona diariamente de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 17 horas. Mais informações sobre os serviços através dos telefones: (79)3225-8000, 3225-8039 e 3259-3174.