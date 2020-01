Após aprovação da Câmara Municipal de Lagarto, a prefeita Hilda Ribeiro sancionou a lei n° 909 que dispõe sobre a isenção da taxa de inscrição em concursos públicos municipais às pessoas cadastradas no Registro Brasileiro de Doadores de Medula Óssea (Redome) e no Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose).

De acordo com a lei, serão contemplados apenas os doadores que comprovarem seu cadastro no Redome e no Hemose no momento da inscrição do concurso público municipal.

Situação dos doadores no país

Segundo dados do Ministério da Saúde, atualmente, 1,6% da população brasileira doa sangue, o que representa um índice de 16 doadores para cada grupo de mil habitantes. O percentual do país está dentro dos parâmetros recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) de pelo menos 1% da população.

Ainda de acordo com os números, a maior partes desses doadores são jovens com idade entre 18 e 29 anos, que correspondem a 42% do total.

Em Sergipe, o Hemose encerrou 2019 com 25.796 doações de sangue, um índice de comparecimento considerado bom pela gerente de Ações Estratégicas, a assistente social Rozeli Dantas.

De acordo com dados de 2018, o Brasil também possui o terceiro maior banco de doadores de medula óssea do mundo, com mais de 4 milhões e 600 mil doadores cadastrados no REDOME, a maior parte deles concentrados nas regiões sul e sudeste.

Quem pode doar?

Podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos e que estejam pesando mais de 50kg. Além disso, é preciso apresentar documento oficial com foto e menores de 18 anos só podem doar com consentimento formal dos responsáveis.

O procedimento para doação de sangue é simples, rápido e totalmente seguro. Não há riscos para o doador, porque nenhum material usado na coleta do sangue é reutilizado, o que elimina qualquer possibilidade de contaminação.

Os candidatos a doação de medula óssea devem ser pessoas entre 18 e 55 anos de idade e possuírem boa saúde, ou seja, não podem possuir doença infecciosa, doenças neoplásicas (chamados cânceres) ou doenças imunológicas.

Caso esse candidato seja compatível com algum paciente em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, esse candidato à doação vai ser convocado pelo Hemocentro, onde vai receber uma avaliação médica para constatar se ele possui de fato condições para doação de medula óssea. Serão repetidas todas as sorologias, todos os exames necessários para garantir que essa medula chegue de uma maneira saudável para o doador e também para que não ocorra nenhum tipo de risco para quem está fazendo a doação.